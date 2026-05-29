Suisse: le printemps 2026 est le troisième plus chaud depuis 1864

Le printemps de cette année a été le troisième plus chaud depuis le début des relevés en 1864 en Suisse. Un anticyclone a entraîné une grande sécheresse, un ensoleillement important et une vague de chaleur qui a battu de nouveaux records de température en mai.

La température moyenne nationale de mars à mai a dépassé de 1,6 degré celle de la période de référence allant de 1991 à 2020, a indiqué l'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) dans son bilan printanier publié vendredi. Seuls les printemps 2011, avec un écart de +1,9 degré, et 2007, avec +1,7 degré, ont été plus chauds.

D'un point de vue météorologique, le printemps s'étend du 1er mars au 31 mai. Le mois de mars n'a été que légèrement supérieur à la norme, avec 0,4 degré. Le mois d'avril, en revanche, a été le cinquième plus chaud depuis le début des relevés, selon la moyenne nationale. La température a dépassé de 2,6 degrés celle de la période de référence.

Mai bat quelques records

En mai, une phase froide autour de l'Ascension, avec du gel au sol et de la neige fraîche jusqu'à basse altitude, a été suivie vers la fin du mois par une vague de chaleur exceptionnellement précoce. Au total, mai a donc été plus chaud de 1,8 degré par rapport à la moyenne.

Cette vague de chaleur a établi de nouveaux records de température maximale journalière pour le mois de mai dans de nombreuses stations de mesure. À Biasca (TI), la température de 34,8 degrés enregistrée le 28 mai est la plus élevée jamais mesurée en mai sur le versant sud des Alpes. Elle n’est que de 0,3 degré inférieure au record national suisse pour le mois de mai, atteint le 25 mai 2009 à Sion avec 35,1 degrés.

Un printemps sec

Ce printemps a également été l'un des plus secs. Entre mars et mai 2026, les précipitations ont été inférieures de 40 à 90 % à la normale, selon les régions. Le printemps a été particulièrement sec dans l'est du pays. Dans la région des Grisons et en Engadine, il s'agit en moyenne du printemps le plus sec depuis 1901.

/ATS