Suisse: plus de neuf millions d'habitants, toujours moins d'enfants

La population résidant en Suisse dépasse désormais les neuf millions d'habitants, malgré une fécondité historiquement basse. L'espérance de vie continue d'augmenter, alors que l'immigration a elle fortement diminué après une année record en 2023.

La population résidante permanente de la Suisse s'élevait à 9'048'900 personnes au 31 décembre 2024, contre 8'962'300 fin 2023 (+86'600 personnes, soit +1%). Cet accroissement démographique est inférieur à celui enregistré en 2023 (+1,7%), année qui avait été marquée par un solde migratoire très élevé.

La population a augmenté dans tous les cantons. La croissance la plus forte est enregistrée à Schaffhouse (+1,8%), à Fribourg et en Valais (respectivement +1,5%), la plus faible dans les cantons du Tessin et d'Appenzell Rhodes-Extérieures (respectivement +0,3%) ainsi que dans celui du Jura (+0,4%).

La Suisse a enregistré 78'000 naissances vivantes en 2024, soit 2000 ou 2,5% de moins qu'en 2023. Le nombre de naissances diminue ainsi pour la troisième année consécutive.

