Suisseculture: la culture professionnelle suisse est en danger

Photo: Keystone/ANTHONY ANEX

La création culturelle professionnelle suisse est en danger, alerte Suisseculture. La faîtière s’inquiète des conséquences des coupes budgétaires, liées au plan d'austérité de la Confédération et de l’initiative visant à réduire la redevance SSR.

'La résilience des créateurs culturels est comme un élastique que l’on tire depuis des années - et qui est maintenant sur le point de se rompre', a déclaré mercredi Estelle Revaz, violoncelliste, conseillère nationale (PS/GE) et présidente de Suisseculture, lors d’une conférence de presse à Berne.

La profession artistique, insiste l’association, n’est pas un hobby: c’est un métier avec responsabilités, charges sociales et risques existentiels.

Or selon la dernière étude sur les revenus en 2021, le revenu moyen des artistes en Suisse a chuté depuis 2016 pour atteindre moins de 40’000 francs par an, soit 3’333 francs par mois. 'Il est pratiquement impossible de vivre décemment avec un tel revenu, sans parler de fonder une famille'.

