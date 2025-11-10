Sulzer va s'emparer du danois Dansk Overpumpning

Sulzer étend son assise en Europe du Nord. L'industriel de Winterthour annonce lundi la signature d'un accord contraignant en vue de l'acquisition de la société danoise de location de solutions de pompage d'eaux usées Dansk Overpumpning.

Les détails financiers de l'opération ne sont pas dévoilés. Dansk Overpumpning a été fondée en 2011, après des inondations dévastatrices qui ont frappé Copenhague, la capitale danoise, précise Sulzer. L'entreprise viendra renforcer la plateforme de location européenne de Sulzer, l'actuelle directrice générale de la firme scandinave, Sarah Viborg, assumant pour sa part le responsabilité des solutions de location pour le Danemark.

Cette acquisition renforce les solutions de location de Sulzer, qui fournissent des solutions temporaires conçues pour répondre aux besoins critiques en matière de pompage, d'aération et de traitement de l'eau dans les applications municipales et industrielles.

/ATS