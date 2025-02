Sunrise: chiffre d'affaires en recul pour 2024

L'opérateur Sunrise a enregistré des recettes globales en légère baisse l'année dernière pour ses premiers résultats annuels depuis sa libération du câblo-opérateur anglo-américain Liberty Global et son retour à la Bourse suisse.

De janvier à fin décembre, le chiffre d'affaires a reculé de 0,6% à 3,01 milliards de francs sur un an, indique un communiqué paru vendredi. . Le conseil d'administration pourra proposer à ses actionnaires un dividende de 3,33 francs au titre de l'exercice écoulé.

L'activité Clientèle résidentielle a atteint 2,1 milliards, soit une baisse de 3,3%. Les clients professionnels et grossistes ont par contre progressé de 6,9% à 830,3 millions. Et, le segment Infrastructure et fonctions de support a gonflé de 27% à 14,6 millions.

Sunrise a comptabilisé 159'000 abonnements supplémentaires avec ses offres mobile, en prenant en considération la clientèle entreprise et les cartes SIM additionnelles. Le réseau internet haut débit a compté 31'000 abonnements.

Au 31 décembre, l'opérateur revendique 5,4 millions d'abonnements.

Le résultat brut d'exploitation (EbitdaaL) a avancé de 0,7% à 1,03 milliard de francs. En excluant l'immobilier et les équipements, il a augmenté de 7,2% à 520 millions de francs.

Le flux de trésorerie libre ajusté est affiché à 362,5 millions, soit 2,8% de plus sur un an. Et, le ratio d'endettement net à fin 2024 est 4,4 fois supérieur à l'EbitdaaL ajusté.

Ces chiffres répondent peu ou prou aux attentes du consensus AWP dont les analystes tablaient sur un chiffre d'affaires de 3,03 milliards, un Ebitda ajusté à 1,03 milliard et un dividende de 3,36 francs par action.

Pour 2025, Sunrise confirme ses objectifs, à savoir un chiffre d'affaires stable, une croissance stable ou faible de l'EbitdaaL, ainsi qu'une part d'investissements à hauteur de 15 à 16% du chiffre d'affaires. Le flux de trésorerie est attendu entre 370 et 390 millions, et le dividende à 3,42 francs par titre.

/ATS