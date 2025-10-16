Suspension du déploiement de la Garde nationale à Chicago confirmée

Une cour d'appel fédérale a confirmé jeudi la suspension du déploiement des militaires de la ...
Photo: KEYSTONE/AP/Tyler Pasciak LaRiviere

Une cour d'appel fédérale a confirmé jeudi la suspension du déploiement des militaires de la Garde nationale à Chicago et dans sa région ordonné par le président Donald Trump. Elle rejette ainsi une demande du gouvernement.

La cour d'appel a estimé que l'administration Trump n'avait pas établi que les conditions régnant dans cette ville de l'Illinois, la troisième plus grande des Etats-Unis, justifiaient le déploiement des soldats.

Cet appel avait été motivé selon la Maison Blanche par la nécessité de 'protéger les agents et biens fédéraux' à Chicago, après des manifestations devant des bâtiments de la police de l'immigration.

Environ 200 gardes nationaux du Texas (sud) et 300 membres de ce corps de réservistes de l'Illinois ont été envoyés à Chicago, selon les données de l'armée américaine.

