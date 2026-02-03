Swatch Group propose un nouveau membre au conseil d'administration

Le groupe Swatch a annoncé mardi proposer Andreas Rickenbacher comme nouveau membre du conseil ...
Le groupe Swatch a annoncé mardi proposer Andreas Rickenbacher comme nouveau membre du conseil d'administration. La prochaine assemblée générale est agendée au 12 mai.

Economiste d'entreprise, M. Rickenbacher a été conseiller d'Etat du canton de Berne de 2006 à 2016, indique un communiqué soulignant l'expertise du suisse d'origine dans différents conseils d'administration du secteur privé.

En parallèle de 20 ans d'exercice en politique, il a été président de la fondation Switzerland Innovation, du CSEM (Centre suisse d'électronique et de microtechnique) ou encore de l'assurance-accidents Suva.

