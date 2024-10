Swatch: la famille Hayek achète plus de 14 millions d'actions

Les achats de titres Swatch par la famille fondatrice Hayek se poursuivent. Après avoir acquis des actions nominatives d'une valeur de 31 millions de francs cet été, Nayla, Nick et Marc ont récidivé vendredi.

Selon une transaction de la direction publiée sur le site de la Bourse suisse, 80'371 actions au porteur Swatch ont changé de mains pour un peu plus de 14,3 millions. Trois personnes soumises à l'obligation de déclarer ont effectué la transaction en commun, peut-on lire.

En juillet, un porte-parole de l'horloger biennois avait confirmé que ces achats étaient du fait de la présidente Nayla Hayek, le directeur général Nick Hayek et son neveu, Marc Hayek. La famille est largement représentée au sein des organes dirigeants de l'entreprises. Vendredi après-midi, le groupe n'avait pas encore donné suite aux demandes d'AWP.

Les actions au porteur ont été acquises à un cours de 178,30 francs l'unité. Au début de l'année, le titre valait encore 220 francs et son plus bas a été atteint en septembre, en dessous de 150 francs. Après l'annonce de ce rachat, sa valeur grimpait de 2,7% à 185,70 francs.

Fin 2023, le clan Hayek et les sociétés, institutions et personnes affiliées contrôlaient 43,3% de tous les droits de vote du groupe, détenant 62,5 millions de nominatives et 738'026 actions au porteur.

Les actions nominatives ont une valeur cinq fois inférieure à celles au porteur qui s'échangent au SLI, mais elles offrent à leur détenteur le même droit de vote. La famille Hayek pèse ainsi plus lourd dans les décisions avec un capital relativement faible.

