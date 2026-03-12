Swiss Life étoffe ses primes en 2025, le bénéfice net stable

L'assureur vie Swiss Life est parvenu à améliorer ses entrées de primes l'année dernière, mais ...
Photo: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ

L'assureur vie Swiss Life est parvenu à améliorer ses entrées de primes l'année dernière, mais le bénéfice net a fait du surplace. Les détenteurs de parts profiteront néanmoins d'un dividende relevé de 1,5 franc à 36,50 francs par action.

En 2025, l'entreprise a enregistré des primes brutes en croissance de 3% à 20,87 milliards de francs. Le produit issu des frais et commissions a pour sa part accéléré de 4% à 2,59 milliards, a annoncé le groupe zurichois jeudi.

Le bénéfice net s'est quant à lui établi à 1,26 milliard, un niveau quasiment stable par rapport à 2024.

Alors que les primes sont ressorties identiques aux prévisions des analystes consultés par l'agence AWP, le profit net a légèrement dépassé les attentes du marché. Le dividende était lui attendu en moyenne à 36,93 francs.

En guise de perspective, le directeur général Matthias Aellig a indiqué que le groupe était 'sur la bonne voie avec (le) programme 'Swiss Life 2027''.

/ATS
 

