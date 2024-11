Swiss Life poursuit sa progression sur neuf mois

L'assureur-vie Swiss Life a vu ses primes et commissions prendre l'ascenseur sur les neuf premiers mois de 2024, parvenant à partiellement dépasser les attentes du marché.

Entre janvier et fin septembre, le géant zurichois a encaissé des recettes de primes en hausse de 4% sur un an à 15,88 milliards de francs, alors que les commissions ont crû de 6% à 1,88 milliard, a-t-il détaillé jeudi dans un communiqué.

L'afflux d'argent dans les produits en marque blanche a par contre chuté de 60% à 3,39 milliards pendant la période sous revue.

La direction a affirmé être 'en voie' pour réaliser, voire dépasser tous ses objectifs financiers définis dans le cadre de la stratégie Swiss Life 2024. L'entreprise prévoit de dégager un résultat des commissions dans le bas de la fourchette des 850 à 900 millions de francs cette année. Entre 2022 et 2024, le rendement des fonds propres doit s'inscrire entre 10% et 12% et les liquidités s'élever de 2,8 à 3,0 milliards.

Les actionnaires devraient quant à eux profiter de la redistribution d'au moins 60% du bénéfice.

Les nouveaux objectifs à moyen terme du groupe doivent être dévoilés le 3 décembre lors de la journée des investisseurs.

