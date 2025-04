Swiss Music Awards: Nemo nominé quatre fois-Nnavy chez les Romands

Les nominations pour les 18e Swiss Music Awards sont connues. Nemo peut espérer remporter quatre prix. La chanteuse lausannoise de R&B Nnavy, le groupe Noise Coilguns et le rappeur genevois Rounhaa sont en lice pour le prix de la meilleure performance romande.

Nemo se produira le 28 mai lors du show au Hallenstadion de Zurich, lors de la remise des prix. L'artiste biennois, vainqueur du concours Eurovision de la chanson, est nommé dans quatre catégories: meilleur artiste solo (Best Solo Act), meilleur artiste en streaming (Best Streaming Artist), meilleur titre (Best Hit) pour 'The Code', sa chanson victorieuse à l'Eurovision, et artiste le plus prometteur sur les médias sociaux (Most Rising Artist Social Media).

Trois noms figurent sur la liste des nominations pour le 'Best Act Romandie', qui salue le travail artistique en provenance de Suisse romande. La jeune auteure-interprète lausannoise et burundaise de R&B Nnavy, qui a déjà fait la première partie de Lionel Richie au Festival de jazz de Monteux en 2023, a été nominée.

Nnavy, master de psychologie en poche et avec plus de 20 millions d'écoutes sur Spotify, avait déjà concouru l'an dernier pour un trophée de la scène musicale suisse. C'est le rappeur genevois Slimka, qui avait été élu meilleur artiste romand en 2024.

Aussi du post-hardcore

Vient s'ajouter le groupe de rock et de post-hardcore Noise Coilguns, qui s'est imposé comme une figure majeure de la scène métal underground européenne. Il est formé de Jonas Nido et du Chaux-de-Fonnier Louis Jucker, Prix suisse de la musique en 2021, qui joue dans ce groupe depuis son adolescence.

Le jury a encore retenu le rappeur franco-suisse Rounhaa, basé à Genève et dont le son mêle rap, hyperpop, RnB et musique électronique.

La majorité des artistes qui participent à ce concours viennent de Suisse alémanique. Stubete Gäng, Patent Ochsner et Linda Elys sont proposés dans deux catégories. Manillio, Raffa Guido, Joya Marleen, Dabu Fantastic, Heimweh, Ilira, Jule X et Andryy, entre autres, visent aussi un prix.

/ATS