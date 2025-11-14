Swiss Re a profité d'une faible sinistralité sur neuf mois

Le réassureur Swiss Re a subi un tassement de ses recettes sur les neuf premiers mois de l'année ...
Le réassureur Swiss Re a subi un tassement de ses recettes sur les neuf premiers mois de l'année, mais a néanmoins engrangé davantage de bénéfices grâce à une sinistralité moindre. La feuille de route pour 2025 est maintenue.

Les revenus d'assurance ont atteint 32,00 milliards de dollars, en recul de 5,0% sur un an, indique vendredi le numéro deux mondial de la réassurance. Le bénéfice net du groupe a presque doublé (+85%) à 4,04 milliards. L'activité réassurance vie (L&H Re) a dégagé un bénéfice de 1,06 milliard, subissant un plongeon de 12%.

Les chiffres dévoilés par Swiss Re sont mitigés. Le bénéfice net décoiffe les attentes moyennes des analystes interrogés par l'agence AWP, tandis que les revenus d'assurance et le bénéfice L&H Re ont déçu

La saison des ouragans dans l'Atlantique, officiellement comprise entre juin et novembre, s'est montrée clémente jusqu'en septembre.

Après neuf mois, l'activité réassurance dommages (P&C) présentait un ratio combiné de 77,6%, contre 87,1% pour l'assurance aux entreprises (CorSo).

La direction table toujours sur un bénéfice net de plus de 4,4 milliards de dollars.

