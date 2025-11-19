Swiss Re prévoit un ralentissement de la croissance des primes

Les primes d'assurance mondiales devraient croître de 2,3% en 2026 et 2027, contre 3,1% en 2025, détaille la dernière étude Sigma du Swiss Re Institute publiée mercredi. L'intelligence artificielle (IA) prend par ailleurs une importance croissante dans le secteur.

Par région, la croissance des primes en Amérique du Nord devrait ralentir à 1,6% en 2026 et 2027, contre 3,2% en 2025. En Chine, le taux devrait s'inscrire à 4,0% en 2026 et 2027, alors qu'il devrait se situer à 7,6% cette année.

La tendance s'inverse pour l'Europe occidentale: la croissance des primes devrait passer de 1,5% en 2025 à 2,3% en 2026 et 2027.

Dans l'assurance non-vie, le renchérissement des primes devrait ralentir à 2,1% en 2026 et 2027, contre 3,8% cette année dans le monde. Grâce à des rendements d'investissement structurellement élevés (4,3%) et à une souscription rigoureuse, la rentabilité restera solide avec un retour sur fonds propres d'environ 10,5%.

Dans l'assurance vie, le volume mondial des primes devrait croître de 2,5% par an, contre 2,2% en 2025. Les rendements plus élevés des obligations à long terme soutiendront le rendement du capital et la profitabilité, avec un rendement des placements en assurance vie atteignant 4% d'ici 2027. Le volume mondial des primes d'assurance vie devrait atteindre 4,1 billions de dollars en 2027, représentant 44% des primes totales du marché.

Malgré les nombreux défis mondiaux, les auteurs de l'étude estiment que le secteur de l'assurance est en position de force. Les taux d'intérêt élevés, l'évolution démographique et l'innovation technologique continueront de soutenir la rentabilité de la branche.

Investissements dans l'IA

Le Swiss Re Institute estime qu'en 2025, les assureurs du monde entier consacreront 3 à 8% de leur budget informatique au développement de l'intelligence artificielle (IA). Selon l'étude Sigma, moins de 5% des assureurs parmi les 187 interrogés se sont toutefois exprimés jusqu'à présent sur les impacts financiers à attendre.

À court terme, les auteurs de l'étude ne prévoient pas de perturbations majeures du marché du travail liées à l'IA, car la plupart des assureurs visent davantage à soutenir leurs équipes humaines qu'à automatiser complètement les processus.

/ATS