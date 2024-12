Swiss à Graz: un membre d'équipage grièvement blessé

Deux membres d'équipage du vol Bucarest-Zurich de Swiss étaient toujours hospitalisés mardi, après qu'un dégagement de fumée dans l'appareil a forcé à un atterrissage d'urgence en Autriche lundi, selon un communiqué de la compagnie aérienne helvétique.

'Deux membres de l'équipage de cabine sont toujours hospitalisés. L'un d'entre eux a dû être transporté hier en hélicoptère dans un hôpital à Graz et se trouve actuellement en soins intensifs. Son état reste incertain', précise Swiss, ajoutant que tous les passagers ont pu quitter l'hôpital.

La compagnie, une filiale de l'allemande Lufthansa, a affrété un vol spécial qui doit atterrir à Zurich en fin de matinée avec 63 passagers à bord, selon Swiss.

Lundi, un Airbus A220-300 a dû effectuer un atterrissage d'urgence à Graz en Autriche avant d'être évacué 'suite à des problèmes de moteur et à la détection de fumée dans la cabine et le cockpit', avait indiqué la compagnie aérienne, qui n'a pas encore donné d'explication sur les causes du dégagement de fumée.

Il y avait 74 passagers et cinq membres d'équipage à bord.

/ATS