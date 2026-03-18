Swiss biffe des centaines de vols estivaux, faute de pilotes

La compagnie aérienne Swiss biffe derechef plusieurs centaines de vols sur sa programmation estivale, du fait de difficultés de recrutement de pilotes en nombre suffisant, entre autres.

La filiale helvétique du mastodonte allemand Lufthansa a confirmé à l'agence AWP une information parue sur le portail spécialisé Aerotelegraph. L'annulation concerne 326 vols, soit un peu moins d'un demi-pourcent de l'offre totale. Le transporteur à la croix blanche avait renoncé l'an dernier à 1400 liaisons, soit 1,5% du total.

La mesure se concentrera sur les long-courriers, nécessitant plus d'effectifs, et se traduira par une réduction des fréquences de dessertes vers Chicago ou Shanghai.

La formation de pilotes et copilotes pour les nouveaux Airbus A350 bride les disponibilité pour les autres appareils de la flotte. Onze de ceux-ci sont de surcroît cloués au sol du fait de problèmes de propulsion.

Côté cabine, les ressources humaines constatent un problème inverse, recensant par moment des effectifs surnuméraires de jusqu'à 300 personnel navigant. Au point que l'entreprise offre une prime de jusqu'à 15'000 francs pour qui renoncera volontairement à son emploi à plein temps.

/ATS