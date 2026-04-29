Swiss cessera la vente de produits hors taxes à bord en septembre

Swiss cessera la vente de produits hors taxes à bord de ses appareils fin septembre. La compagnie ...
Swiss cessera la vente de produits hors taxes à bord en septembre

Swiss cessera la vente de produits hors taxes à bord en septembre

Photo: KEYSTONE/GAETAN BALLY

Swiss cessera la vente de produits hors taxes à bord de ses appareils fin septembre. La compagnie aérienne helvétique motive sa décision par une baisse de la demande. L'offre existante sera transférée en ligne.

'De moins en moins de passagers font leurs achats dans les avions, selon notre enquête sur les ventes à bord. Ils sont en revanche de plus en plus nombreux à se renseigner sur les produits depuis chez eux, à comparer les prix en ligne et à acheter avant même d'arriver à l'aéroport', explique Swiss mercredi dans un communiqué. La filiale de Lufthansa en a tiré les conclusions qui s'imposent et a décidé de mettre fin à la vente de produits hors taxes à bord le 30 septembre 2026.

L'offre, qui comprend des montres, des bijoux, des parfums, des cosmétiques, ainsi que d'autres accessoires et articles cadeaux, restera valable jusqu'à cette date. La sélection sera ensuite transférée sur la boutique en ligne Worldshop du programme de fidélité Miles & More de Lufthansa.

Les autres services à bord des vols Swiss, notamment le service de restauration en classe économique, demeurent inchangés.

/ATS
 

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