Swiss éprouvé par la guerre au Moyen-Orient

La compagnie aérienne Swiss est mise à l'épreuve dans le cadre de la fermeture d'espaces aériens liée à la guerre au Proche-Orient. Le conflit génère d'importantes incertitudes pour la filiale de Lufthansa.

Pour les vols vers l'Asie, seuls 'deux minces couloirs peuvent être survolés', a indiqué vendredi aux journalistes Oliver Buchhofer, directeur des opérations (COO) de Swiss, lors de la conférence annuelle de bilan. Le premier traverse la Turquie et l'Azerbaïdjan et le second survole l'Arabie saoudite. 'Nous devons passer par là, mais toutes les autres compagnies aériennes européennes aussi', a-t-il expliqué.

Le responsable a rappelé que la question avait déjà occupé ses équipes en 2025 avec le conflit israélo-palestinien ainsi que plusieurs incidents avec des objets volants qui avaient entraîné de fortes perturbations dans les routes aériennes. La guerre qui oppose l'Iran aux Etats-Unis et Israël a rendu la situation encore plus complexe.

Actuellement, les capacités sont encore suffisantes pour les vols vers l'Asie et temps de vol vers l'Asie n'est pas beaucoup plus long via l'Azerbaïdjan. Mais si l'espace aérien au-dessus de l'Azerbaïdjan venait à être fermé, le problème serait plus sérieux, a déclaré M. Buchhofer.

D'autre part, la demande de billets d'avion vers l'Asie a augmenté en raison de la défaillance des compagnies aériennes du Golfe, en partie clouées au sol. Cela entraîne également une hausse des prix des billets, a déclaré le directeur financier (CFO) Dennis Weber lors d'un entretien avec l'agence de presse AWP. Dans le même temps, le taux d'occupation des avions Swiss est élevé. Il n'est donc pas possible de vendre beaucoup de billets supplémentaires.

Suppression de vols

Les vols vers Tel-Aviv et Dubaï sont supprimés, jusqu'au 22 mars pour la première destination et jusqu'au 10 mars pour la seconde. Israël est important pour le trafic local, mais aussi pour le trafic en correspondance vers l'Amérique du Nord. 'Cela pèse lourdement', a déclaré la directrice commerciale Heike Birlenbach. Avant la crise, deux vols quotidiens desservaient la capitale israélienne. Il est encore trop tôt pour dire si tout cela entraînera des changements dans la demande.

Si le prix du carburant, qui a bondi de 50% depuis la semaine dernière, reste au niveau actuel, cela devrait coûter à Swiss plusieurs centaines de millions de francs supplémentaires. L'année dernière, Swiss a dépensé environ 1 milliard de francs pour sa facture de carburant, a déclaré M. Weber lors d'un entretien avec l'AWP. Il s'agit du poste de dépenses le plus important de la compagnie aérienne.

/ATS