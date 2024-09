Swiss étend son réseau depuis Genève cet hiver

La compagnie aérienne helvétique a annoncé vendredi l'extension de son réseau aérien au départ de Genève cet hiver, et l'ouverture d'un nouveau vol quotidien sans escale pour Berlin à partir du 28 octobre.

'Cette nouvelle liaison renforce la présence de Swiss dans le nord de l'Allemagne et complète les quatre vols hebdomadaires déjà effectués entre Genève et Hambourg', indique un communiqué précisant que les réservations seront possible dès le 10 septembre.

Le transporteur aérien mise davantage sur les destinations de Copenhague, Stockholm, Göteborg et Oslo 'afin de mieux répondre à la demande croissante des voyageurs scandinaves se rendant aux sports d'hiver'.

Par ailleurs, Swiss augmente la fréquence de ses vols vers le sud de l'Europe, à savoir Athènes, Valence et Malaga, mais aussi plus au sud à Marrakech.

Depuis le tarmac de Cointrin, Swiss se déploie vers 21 destinations court-courriers, en plus d'un long-courrier pour New-York.

/ATS