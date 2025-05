Swisscom avec des recettes record au premier partiel

Swisscom a vu son chiffre d'affaires s'envoler au cours des trois premiers mois de cette année, reflet de l'acquisition de Vodafone Italia finalisée fin 2024. L'opérateur historique confirme ses objectifs pour cette année et promet une hausse du dividende.

Entre janvier et fin mars, les revenus ont bondi de près de 40% en glissement annuel, à 3,76 milliards de francs, inscrivant un plus haut niveau de son histoire, souligne le géant bleu jeudi dans un communiqué. L'excédent brut d'exploitation après frais de leasing (Ebitda aL), désormais considéré comme l'indicateur clé pour Swisscom, a progressé de 17,9% à 1,28 milliard.

A périmètre constant (pro forma), les recettes inscrivent un repli de 1,2% comparé à la même période de 2024, tout comme l'EbitdaL de 6,65%.

Le bénéfice net a en revanche plongé de près d'un cinquième (-19,3%) à 367, dû notamment aux coûts de la reprise de l'opérateur transalpin qui ne sont pas encore compensées par les synergies planifiées.

La performance correspond peu ou prou aux attentes des analystes sondés par AWP. Ces derniers anticipaient des recettes de 3,76 milliards de francs, un Ebitda aL de 1,29 milliard et un bénéfice net de 386 millions.

Pour la suite de l'exercice, l'ancien monopoleur confirme ses perspectives, à savoir des recettes annuelles entre 15 et 15,2 milliards de francs et un EbitdaL autour de 5 milliards. Le groupe prévoit en outre des investissements entre 3,1 et 3,2 milliards, dont une bonne moitié réalisés en Suisse. Et si ces objectifs sont atteints, les actionnaires se verront proposer un dividende relevé de 22 à 26 francs par action.

/ATS