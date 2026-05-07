Swisscom en repli au Nord comme au Sud des Alpes

Le numéro un des télécommunications en Suisse, actif également en Italie au travers de ses filiales Fastweb et Vodafone Italia - fusionnées depuis début janvier - a perdu des plumes tant au Nord qu'au Sud des Alpes sur les trois premiers mois de l'année.

Sur son marché indigène, le géant bleu a assisté à une érosion de 25 millions de francs ou de 1,3% de ses revenus, à 1,94 milliard. La contraction a concerné tant les services de télécommunications que les services informatiques pour clients commerciaux, indique le rapport d'étape publié jeudi. Des mesures d'économies ont permis d'amortir l'impact sur la rentabilité, opérationnelle l'excédent brut d'exploitation hors charges de location-vente Ebitdaal n'ayant reculé que de 0,6% à 861 millions.

Dans le Belpaese, les recettes ont chuté de 4,5% à 1,74 milliard d'euros, du fait là aussi d'un tassement dans les services de communications comme dans les services informatiques pour clients commerciaux. Des effets de synergies à hauteur de 77 millions - sur un total de 300 millions visés sur l'ensemble de l'année - ont toutefois permis de rehausser l'Ebitdaal de 7,4% à 460 millions.

/ATS