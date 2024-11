Swisscom: la reprise de Vodafone Italia franchit une nouvelle étape

Swisscom franchit une étape supplémentaire dans l'acquisition de Vodafone Italia. Evaluant l'impact de l'opération sur la concurrence dans le marché des services de médias audiovisuels, l'autorité italienne de régulation des communications a donné son feu vert.

A la suite de l'annonce de l'acquisition de Vodafone Italia le 15 mars dernier, Swisscom a notifié l'opération le 17 septembre à l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), laquelle l'a approuvée le 6 novembre, précise mercredi le numéro un suisse des télécoms. Le rachat de la filiale italienne du géant britannique Vodafone pour quelque 8 milliards de francs doit encore recevoir l'approbation du gendarme italien de la concurrence (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, AGCM), celui-ci ayant ouvert une enquête approfondie, ainsi que du ministère des entreprises et du Made in Italy.

L'acquisition de Vodafone Italia a déjà reçu le feu vert de la Commission européenne, de la présidence du Conseil des ministres en Italie (législation Golden Power) ainsi que de la Commission suisse de la concurrence (COMCO). Swisscom s'attend à conclure la transaction au premier trimestre 2025.

/ATS