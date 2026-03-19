Swisscom: les filiales italiennes formalisent l'accord avec TIM

Les filiales transalpines de Swisscom, Fastweb et Vodafone, concrétisent un partenariat avec ...
Swisscom: les filiales italiennes formalisent l'accord avec TIM

Swisscom: les filiales italiennes formalisent l'accord avec TIM

Photo: KEYSTONE/TIL BUERGY

Les filiales transalpines de Swisscom, Fastweb et Vodafone, concrétisent un partenariat avec l'opérateur italien TIM dans le domaine de la 5G annoncé en janvier.

L'initiative destinée à l'érection et l'exploitation de jusqu'à 6000 antennes-relais dans le bel paese prendra dans un premier temps la forme d'une coentreprise à parts égales, indique un communiqué diffusé jeudi. Le partenariat doit par la suite accueillir d'autres actionnaires. Swisscom souligne que l'intégration de la coentreprise dans ses comptes n'aura aucune incidence sur le flux de trésorerie disponible, pas plus que sur les prévisions.

/ATS
 

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