Swissgrid investira près de 5,5 milliards dans le réseau d'ici 2040

Swissgrid prévoit d'investir quelque 5,5 milliards de francs d'ici 2040. La société a identifié 31 projets essentiels au développement du réseau électrique, nécessaire en raison de la décarbonation, de la numérisation et de la décentralisation de la production.

Le renforcement et le développement du réseau comprennent 25 projets déjà existants et six nouveaux, a indiqué mercredi l'exploitant national du réseau d'électricité dans un communiqué.

L'entreprise prévoit d'augmenter la tension ou la puissance sur 400 kilomètres du réseau, qui en compte 6700 au total. Elle prévoit des nouvelles lignes sur 790 kilomètres.

Afin d'améliorer la gestion des flux d'électricité, Swissgrid projette 21 nouveaux transformateurs réglables, dont dix de remplacement et onze nouveaux. Actuellement, le réseau dispose de 22 de ces transformateurs, également importants pour l'importation d'électricité.

Deux tiers du réseau existant ont plus de 60 ans. Swissgrid prévoit donc des rénovations sur environ 1300 kilomètres de réseau.

/ATS