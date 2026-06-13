Sydney: une nageuse, mordue par un requin, dans un état critique

Une nageuse a été sortie de l'eau grièvement blessée samedi à Sydney après avoir été mordue ...
Sydney: une nageuse, mordue par un requin, dans un état critique

Sydney: une nageuse, mordue par un requin, dans un état critique

Photo: KEYSTONE/AP/MARK BAKER

Une nageuse a été sortie de l'eau grièvement blessée samedi à Sydney après avoir été mordue par un requin sur l'une des plages les plus fréquentées d'Australie, a annoncé la police. L'attaque s'est produite à Coogee Beach.

Blessée aux bras et aux jambes, la nageuse d'une trentaine d'années a été évacuée à l'hôpital par les airs. Un hélicoptère et des jetskis ont été déployés pour tenter de retrouver la trace du squale.

Plusieurs plages de Sydney ont été fermées par précaution. Quatre personnes sont mortes cette année en Australie dans des attaques de requins.

Changement climatique

Les scientifiques estiment que des eaux de plus en plus fréquentées et réchauffées par le changement climatique peuvent modifier les trajets migratoires des squales, augmentant les risques de rencontres avec des humains.

En janvier, un adolescent de 12 ans a succombé à ses blessures après avoir été mordu par un requin alors qu'il nageait au port de Sydney. Trois plongeurs ont, eux aussi, été blessés mortellement par des requins entre mai et juin, deux dans l'Etat d'Australie-Occidentale et le troisième dans celui du Queensland.

Plus de 260 rencontres entre humains et squales sur les près de 1300 répertoriées dans le pays depuis 1791 ont été mortelles.

/ATS
 

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