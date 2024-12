Syrie: des corps torturés dans un hôpital, affirment les rebelles

Une quarantaine de corps portant des traces de torture ont été retrouvés dans la morgue d'un hôpital près de Damas, entassés dans des sacs mortuaires, ont affirmé lundi des rebelles syriens. Des yeux et des dents avaient été arrachés.

'J'ai ouvert la porte de la morgue de mes propres mains. C'était un spectacle horrible: une quarantaine de corps étaient empilés, montrant des signes de tortures effroyables', a décrit auprès de l'AFP Mohammed al-Hajj, un combattant des factions rebelles du sud du pays, joint par téléphone depuis Damas.

L'AFP a pu voir des dizaines de photographies et de séquences vidéo que M. Hajj dit avoir prises lui-même et qui montrent des cadavres présentant des signes évidents de torture: yeux et dents arrachés, éclaboussures de sang et ecchymoses.

Les images prises à l'hôpital de Harasta ont également montré un morceau de tissu contenant des os, tandis que la cage thoracique d'un corps en décomposition apparaissait à travers la peau.

Les corps ont été placés dans des sacs en plastique blancs ou enveloppés dans des tissus blancs, certains tachés de sang, sur lesquels étaient inscrits des numéros et parfois des noms. Plusieurs d'entre eux semblent avoir été tués récemment.

Rassemblement à Saydnaya

Les rebelles dirigés par le groupe islamiste radical Hayat Tahrir al-Sham (HTS) ont pris le pouvoir dimanche en Syrie, chassant l'ancien président Bachar al-Assad, dont la famille a dirigé le pays d'une main de fer pendant plus de cinq décennies.

Au coeur du système de gouvernement que M. Assad a hérité de son père Hafez se trouvait un complexe de prisons et de centres de détention utilisés pour éliminer la dissidence en emprisonnant les personnes soupçonnées de s'écarter de la ligne du parti Baas au pouvoir.

Des milliers de personnes espérant retrouver des proches disparus dans les geôles de Bachar al-Assad, s'étaient rassemblées lundi soir dans la tristement célèbre prison de Saydnaya, près de Damas, ont constaté des correspondants de l'AFP.

Mohammed al-Hajj a déclaré que les combattants rebelles avaient été informés par un employé de l'hôpital de la présence de cadavres à cet endroit. 'Nous avons informé le commandement militaire de ce que nous avons trouvé et nous avons coordonné notre action avec celle du Croissant-Rouge syrien, qui a transporté les corps vers un hôpital de Damas, afin que les familles puissent venir les identifier', a-t-il ajouté.

