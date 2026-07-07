Syrie: deux explosions près de l'hôtel où Macron a passé la nuit

Deux explosions se sont produites mardi matin à proximité de l'hôtel où le président français ...
Syrie: deux explosions près de l'hôtel où Macron a passé la nuit

Syrie: attentats près de l'hôtel où Macron a passé la nuit

Photo: KEYSTONE/AP/Petros Karadjias

Deux attentats à la bombe se sont produits mardi matin à proximité de l'hôtel où le président français Emmanuel Macron a passé la nuit, dans le centre de Damas. L'information a été donnée à l'AFP par une source de sécurité syrienne.

Le chef de l'Etat est sain et sauf et sa visite se poursuit, a précisé pour sa part la présidence française. L'une des bombes était placée dans une benne à ordures et l'autre dans un véhicule à proximité de l'hôtel Four Seasons, a détaillé la source de sécurité.

Le dirigeant français avait déjà quitté l'établissement pour se rendre au palais présidentiel, où il tient actuellement un entretien avec son homologue Ahmad al-Chareh, selon une équipe de l'AFP sur place.

Des journalistes de l'AFP ont vu des fenêtres du ministère du tourisme, qui fait face au luxueux hôtel Four Seasons, brisées par les explosions. Des forces de sécurité se sont déployées en force sur les lieux, vers lesquels ont convergé des ambulances, et interdisent l'accès aux journalistes.

/ATS
 

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