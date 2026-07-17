TG: fourgon intercepté à la douane avec 40 colonies d'abeilles

Les douaniers suisses ont intercepté à Tägerwilen (TG) et renvoyé sur sol allemand un fourgon qui transportait 40 colonies d'abeilles. Le conducteur n'avait pas déclaré les insectes et ne disposait d'aucune autorisation d'importation.

Les faits sont survenus le 5 juillet dernier, indique vendredi l'Office fédéral de la douane et de la protection des frontières (OFDF). Les abeilles étaient contenues dans des caisses en bois, mais une partie d'entre elles volaient librement dans l'espace de chargement de la camionnette immatriculée en Suisse. Leur valeur est estimée à plusieurs milliers de francs.

Le conducteur polonais, âgé de 40 ans, a dû s'acquitter d'une amende de plusieurs centaines de francs avant de faire demi-tour en direction de Constance (D). L'importation de colonies d'abeilles en Suisse est soumise à des règles de protection contre les épizooties. Elle nécessite une déclaration préalable auprès de l'office vétérinaire cantonal concerné, ce qui n'a pas été fait dans ce cas.

/ATS