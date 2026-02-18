Tags aux Brandons: condamnations pénales pour onze personnes

Suite aux tags controversés des Brandons de Payerne l'an dernier, deux membres du Comité des ...
Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Suite aux tags controversés des Brandons de Payerne l'an dernier, deux membres du Comité des masqués et neuf 'barbouilleurs' ont été condamnés. Le Ministère public vaudois a jugé une partie des textes pénalement répréhensibles.

Le Parquet a rendu ses ordonnances vendredi dernier. Il a retenu les infractions de discrimination et d’incitation à la haine et, dans trois cas, l’injure pour l’inscription 'blatte' visant un commerçant, a-t-il communiqué mercredi à Keystone-ATS.

Les prévenus ont été condamnés à des peines comprises entre 20 jours-amende à 30 francs et 90 jours-amende à 80 francs ainsi qu’à des amendes d’un montant allant de 200 francs à 1'800 francs.

/ATS
 

