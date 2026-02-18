Tags aux Brandons: condamnations pénales pour onze personnes

Suite aux tags controversés des Brandons de Payerne l'an dernier, deux membres du Comité des masqués et neuf 'barbouilleurs' ont été condamnés. Le Ministère public vaudois a jugé une partie des textes pénalement répréhensibles.

Le Parquet a rendu ses ordonnances vendredi dernier. Il a retenu les infractions de discrimination et d’incitation à la haine et, dans trois cas, l’injure pour l’inscription 'blatte' visant un commerçant, a-t-il communiqué mercredi à Keystone-ATS.

Les prévenus ont été condamnés à des peines comprises entre 20 jours-amende à 30 francs et 90 jours-amende à 80 francs ainsi qu’à des amendes d’un montant allant de 200 francs à 1'800 francs.

/ATS