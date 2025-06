Taux de référence des loyers: pas de changement en juin

Déterminant pour le calcul des loyers en cours de bail, le taux hypothécaire de référence est demeuré inchangé à 1,50% à l'occasion de sa dernière publication par l'Office fédéral du logement (OFL) lundi.

Il avait été raboté de 0,25% début mars, ouvrant alors la porte à des demandes de réduction de loyers par les locataires à compter du mois de juillet.

Un taux d'intérêt de référence est établi depuis septembre 2008 en vue de l'adaptation des loyers dans toute la Suisse sur la base des modifications du taux hypothécaire. Il est fondé sur le taux hypothécaire moyen des banques et est toujours arrondi au quart de pour-cent le plus proche.

Toute hausse d'un quart de point du taux de référence permet au bailleur d'exiger une hausse de loyer de 3,0%, pour autant que celui-ci soit basé sur le taux de référence précédent et non sur une valeur plus ancienne. De même, les locataires peuvent demander un allègement de loyer de 2,91% en cas de baisse d'un quart de point.

/ATS