Taxes américaines: une ex-ambassadrice pas optimiste pour la Suisse

L'ancienne ambassadrice des Etats-Unis en Suisse, Suzi LeVine, ne croit pas à une baisse prochaine ...
Taxes américaines: une ex-ambassadrice pas optimiste pour la Suisse

Taxes américaines: une ex-ambassadrice pas optimiste pour la Suisse

Photo: KEYSTONE/LUKAS LEHMANN

L'ancienne ambassadrice des Etats-Unis en Suisse, Suzi LeVine, ne croit pas à une baisse prochaine des droits de douane américains sur les biens suisses. 'Il faudrait que quelque chose de dramatique se produise', déclare-t-elle vendredi dans la presse alémanique.

Mme LeVine voit en revanche dans le Forum économique mondial de Davos (WEF) une opportunité pour mener de nouvelles discussions avec les autorités américaines. 'Avec le WEF, la Suisse a une scène et [le président américain Donald] Trump aime les scènes', relève-t-elle dans un entretien diffusé par les journaux du groupe CH Media.

Elle remarque également que la Suisse est le plus grand transformateur d'or du monde. 'Cela offre peut-être des opportunités de négocier de manière créative sans trahir ses propres valeurs', en conservant sa boussole morale et en misant sur les droits de l'homme et l'État de droit, ajoute-t-elle.

Autre conseil donné par Mme LeVine: diversifier ses relations économiques. Les partenariats entre les cantons et les États américains pourraient être actuellement plus viables que les accords nationaux, note-t-elle.

Suzi LeVine a été ambassadrice en Suisse et au Liechtenstein de 2014 à 2017 sous l'ancien président américain Barack Obama. La nouvelle ambassadrice américaine Callista Gingrich a présenté ses lettres de créance à la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter la semaine dernière.

/ATS
 

Actualités suivantes

Nvidia: 260'000 de ses puces les plus sophistiquées en Corée du Sud

Nvidia: 260'000 de ses puces les plus sophistiquées en Corée du Sud

Économie    Actualisé le 31.10.2025 - 08:53

Progression des recettes du secteur tertiaire en août

Progression des recettes du secteur tertiaire en août

Économie    Actualisé le 31.10.2025 - 08:45

Les revenus des détaillants helvétiques rebondissent en septembre

Les revenus des détaillants helvétiques rebondissent en septembre

Économie    Actualisé le 31.10.2025 - 08:41

La BNS engrange un bénéfice de 12,63 milliards sur neuf mois

La BNS engrange un bénéfice de 12,63 milliards sur neuf mois

Économie    Actualisé le 31.10.2025 - 07:55

Articles les plus lus

TotalEnergies: le bénéfice net bondit de 61% au 3e trimestre

TotalEnergies: le bénéfice net bondit de 61% au 3e trimestre

Économie    Actualisé le 30.10.2025 - 15:34

La BCE maintient ses taux inchangés

La BCE maintient ses taux inchangés

Économie    Actualisé le 30.10.2025 - 16:09

Suède: après 2 ans de grève chez Tesla, un syndicat n'abdique pas

Suède: après 2 ans de grève chez Tesla, un syndicat n'abdique pas

Économie    Actualisé le 31.10.2025 - 00:43

Taxes américaines: une ex-ambassadrice pas optimiste pour la Suisse

Taxes américaines: une ex-ambassadrice pas optimiste pour la Suisse

Économie    Actualisé le 31.10.2025 - 06:49