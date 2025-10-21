Terres rares: réunion UE/Chine prévue « dans les prochains jours »

La Commission européenne recevra 'dans les prochains jours' à Bruxelles des responsables chinois ...
Terres rares: réunion UE/Chine prévue « dans les prochains jours »

Terres rares: réunion UE/Chine prévue

Photo: KEYSTONE/EPA/OLIVIER HOSLET

La Commission européenne recevra 'dans les prochains jours' à Bruxelles des responsables chinois pour trouver des 'solutions urgentes' aux restrictions imposées par la Chine concernant les terres rares. L'annonce a été faite mardi par un de ses responsables.

Le commissaire européen au Commerce, Maros Sefcovic, a annoncé l'organisation de cette réunion lors d'une conférence de presse au Parlement européen, après s'être entretenu par vidéo pendant deux heures avec son homologue chinois, Wang Wentao, sur l'impact de cette mesure pour les entreprises européennes.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le sort de ProtestInfo mobilise les réformés romands

Le sort de ProtestInfo mobilise les réformés romands

Économie    Actualisé le 21.10.2025 - 19:16

Coca-Cola dépasse les attentes au troisième trimestre

Coca-Cola dépasse les attentes au troisième trimestre

Économie    Actualisé le 21.10.2025 - 18:23

La Suisse doit avoir rapidement une défense contre les drones

La Suisse doit avoir rapidement une défense contre les drones

Économie    Actualisé le 21.10.2025 - 16:57

Les lignes d'électricité aériennes doivent avoir la priorité

Les lignes d'électricité aériennes doivent avoir la priorité

Économie    Actualisé le 21.10.2025 - 14:27

Articles les plus lus