Tesco annonce des ventes en hausses mais les incertitudes perdurent

Tesco, première chaîne de supermarchés britannique, a publié jeudi un chiffre d'affaires en progression pour son premier trimestre décalé, mais il fait moins bien qu'attendu par le marché et prévient que les incertitudes au Moyen-Orient perdurent.

Les ventes (hors carburants) du groupe pour les trois mois achevés fin mai ont progressé de 2,3% à 16,8 milliards de livres (17,9 milliards de francs).

Pour le seul Royaume-Uni, le groupe précise qu'il a vu ses ventes progresser de 3,7% à périmètre comparable, tirées notamment par une hausse marquée pour les carburants, qui ont vu leurs prix s'envoler en raison de la guerre au Moyen-Orient.

Les Etats-Unis et l'Iran ont signé jeudi un accord pour mettre fin au conflit. Mais la situation, qui alimente l'inflation et pèse sur l'économie, 'continue de créer de l'incertitude pour les clients', estime Tesco, qui maintient toutefois ses prévisions de résultats annuelles.

La hausse du chiffre d'affaires à périmètre comparable est cependant plus faible que les prévisions du marché et le titre de Tesco à la Bourse de Londres reculait d'environ 3% jeudi matin.

Le chiffre d'affaires de Tesco 'se compare avec de fortes ventes' un an plus tôt et subit en outre la pression 'des premiers effets du conflit au Moyen-Orient' mais 'la croissance demeure néanmoins intacte', estime Richard Hunter, analyste chez Interactive investor.

Pourtant la progression des ventes 's'accompagne non seulement d'une concurrence acharnée, mais aussi d'une pression à la hausse sur les coûts, tandis que le maintien de prix bas a également un impact inévitable sur les marges et les revenus', prévient l'analyste.

/ATS