Tesla continue de flancher en Allemagne

Les ventes du constructeur automobile américain Tesla ont continué de s'effondrer en Allemagne en avril, tandis que celles du segment électrique ont atteint leur plus haut niveau depuis fin 2023. Le marché automobile a stagné à un faible niveau.

D'après un communiqué de l'agence fédérale pour l'automobile (KBA), 885 voitures Tesla ont été immatriculées en avril en Allemagne, soit une chute de 46% sur un an. Sur quatre mois, de janvier à avril, le recul sur un an est même de 60%. Le désamour envers le pionnier des voitures électriques s'est accéléré avec les polémiques entourant son patron Elon Musk, proche conseiller du président américain Donald Trump, et le vieillissement de la gamme de véhicules de tesla.

Selon le cabinet EY, les chiffres de ventes de Tesla ont aussi chuté de 50% en avril dans 13 autres pays d'Europe de l'Ouest. Comme les mois précédents, Tesla ne profite pas du rebond du segment électrique en Allemagne, où les immatriculations de véhicules 100% électriques ont bondi en avril de 53,5% à 45'535 unités.

Cette embellie bénéficie notamment aux constructeurs chinois, avec une accélération fulgurante du leader BYD qui a multiplié ses immatriculations par sept sur un an, avec 1566 nouvelles unités mises en circulation le mois dernier, près du double de celles de Tesla. C'est le niveau le plus haut enregistré depuis décembre 2023, quand le gouvernement d'Olaf Scholz avait abandonné ses subventions publiques à l'achat de voitures électriques.

Taxation avantageuse

Après une année 2024 marquée par une rude concurrence chinoise et une baisse de la demande, la part de marché des voitures électriques est remontée à 18,8% en avril, se rapprochant ainsi de son niveau de 2023. Selon Constantin Gall, expert chez EY, 'la taxation très avantageuse des voitures de service électriques' est une 'incitation considérable' pour les entreprises, mais ce rebond de l'électrique n'est qu'un rattrapage.

En parallèle, les véhicules à moteur thermique sont toujours moins plébiscités, essence (-26% en avril) comme diesel (-19%). Sur le marché automobile global, 242'728 véhicules neufs ont été immatriculés en Allemagne en avril, soit 0,2% de moins qu'un an plus tôt, après une chute de 3,9% en mars. C'est 22% de moins que le niveau d'avant crise, en avril 2019, d'après le cabinet EY. 'Les prix élevés [...], une faible évolution de la conjoncture et l'énorme volatilité politique et économique' sont un 'poison pour le marché des voitures neuves', a expliqué Constantin Gall.

En plus d'un virage vers l'électrique complexe, les constructeurs automobiles allemands en crise doivent faire face à des surtaxes américaines de 25% imposées par Donald Trump. Malgré des exemptions adoptées pour les constructeurs fabriquant des véhicules aux Etats-Unis avec des pièces importées, l'incertitude pèse sur le secteur.

/ATS