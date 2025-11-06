Tesla: package à 1000 milliards de dollars pour Musk validé

Les actionnaires du groupe Tesla, réunis jeudi en assemblée générale à Austin (Texas) ont approuvé ...
Photo: KEYSTONE/AP/Evan Vucci

Les actionnaires du groupe Tesla, réunis jeudi en assemblée générale à Austin (Texas) ont approuvé à plus de 75% la résolution portant sur le nouveau plan de rémunération du patron Elon Musk, a annoncé un responsable du groupe.

Ce 'pay package', d'une durée de dix ans, est constitué de douze tranches fixant des seuils financiers et opérationnels déclenchant, dans certaines conditions, l'octroi d'actions du groupe à l'homme le plus riche du monde. Il pourrait ainsi empocher plus de 1000 milliards de dollars s'il remplit ces objectifs.

/ATS
 

