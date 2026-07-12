Thaïlande: au moins 27 morts dans l'incendie d'un bar à Bangkok

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Thaïlande: au moins 27 morts dans l'incendie d'un bar à Bangkok

Thaïlande: au moins 27 morts dans l'incendie d'un bar à Bangkok

Photo: KEYSTONE/AP/Sakchai Lalit

'Un incendie dans un bar de Bangkok, la capitale thaïlandaise, a fait au moins 27 morts dimanche soir, a annoncé le premier ministre Anutin Charnvirakul à des médias locaux.

'Vingt-sept corps ont été sortis, des corps sans vie. Certains (blessés) ont été transportés à l'hôpital', a dit M. Anutin à la télévision depuis les lieux du drame.

Les musiciens présents dans l'établissement - un bar-restaurant situé en périphérie de Bangkok - ont évoqué 'de la fumée s'échappant d'un disjoncteur près de la scène, puis une coupure de courant et une explosion', a poursuivi le chef du gouvernement.

'La plupart des victimes ont couru vers le fond, vers des toilettes sans issue. C'était peut-être dû à la panique car il y avait du feu et de la fumée', a raconté M. Anutin.

'La fumée a rapidement envahi les lieux', a-t-il souligné, citant les premiers témoignages des survivants.

La police thaïlandaise a affirmé sur les réseaux sociaux, vers 02h00 lundi (21h00 en Suisse dimanche), que l'incendie avait été 'maîtrisé'.

Les autorités ont établi un périmètre de sécurité devant l'établissement, ont constaté des journalistes de l'AFP.

/ATS
 

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