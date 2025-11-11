« The Deal » primé au festival TAFFF de Los Angeles

La série 'The Deal' de Jean-Stéphane Bron, coproduite par la RTS et Arte, a remporté le prix du public de la meilleure série au Festival du film français de Los Angeles (TAFFF). Le prix a été remis mercredi à Paris par la SACEM.

Le réalisateur lausannois a séduit les spectateurs du festival TAFFF avec 'The Deal', une oeuvre à la frontière du documentaire et de la fiction, sur les négociations menées en Suisse romande, et qui ont abouti à l'accord sur le nucléaire iranien de 2015. Sans oublier une histoire d'amour. Ce prix du public consacre une série tournée entre Lausanne, Genève et Montreux, qui poursuit un parcours remarqué dans les festivals internationaux.

'Une belle reconnaissance pour un projet né à Lausanne'

'Après Rome, Cologne, Londres, Locarno, La Rochelle... toute l’équipe d’écriture est très heureuse que la série continue son chemin à travers les festivals. C’est une belle reconnaissance pour un projet né à Lausanne et qui trouve un écho jusqu’à Los Angeles', a confié Jean-Stéphane Bron à Keystone-ATS mercredi, avant de se rendre à la cérémonie à Paris, organisée par la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM). Et de rappeler: 'c’était un long processus d’écriture, à plusieurs mains'.

Le réalisateur s'est dit également 'très heureux de la belle reconnaissance du Geneva International Film Festival (GIFF)' où 'The Deal' vient également d’être distingué par le Prix suisse du scénario de série. 'Le projet avait déjà été doublement récompensé au festival Séries Mania de Lille, avec notamment une mention spéciale du jury pour le scénario.

The American French Film Festival (TAFFF), rendez-vous annuel du cinéma et de la télévision français à Los Angeles, vise à renforcer les échanges culturels entre la France et les Etats-Unis en présentant au public américain des créations venues de l’Hexagone. La 29ème édition s’est tenue du 28 octobre au 3 novembre.

/ATS