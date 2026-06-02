The xx: retour en Europe à Zurich après près de huit ans

Le groupe britannique The xx a célébré hier son retour tant attendu sur la scène européenne après huit ans d'absence. Le trio indie-pop s'est produit lors de la première de deux dates à guichets fermés au Musée national suisse de Zurich, lors des ZKB Unique Moments.

La cour pleine de charme du Musée national suisse, entre l'architecture historique de Gustav Gull et l'extension contemporaine signée Chris & Gantenbein, a servi de cadre intimiste au concert de The xx. À certains égards, ce décor rappelait l'atmosphère de Poudlard, contribuant ainsi au caractère presque magique de la soirée.

La dernière tournée du trio londonien s'était achevée en 2018 avec la promotion de leur troisième album 'I see you' (2017), avant que Romy Madley Croft (guitare et chant), Oliver Sim (basse et chant) et Jamie xx (DJ et producteur) ne se lancent dans des parcours artistiques individuels. Actuellement, le groupe travaille sur son quatrième album.

C'est Florence Sinclair, artiste britannique d'origine caribéenne qui se définit comme non binaire, qui a ouvert la soirée. Sa proposition musicale, qui traverse et mélange différents genres, a préparé le terrain pour le retour de l'un des groupes les plus influents de la scène indie britannique des années 2010.

Retrouvailles nostalgiques

La pluie, qui avait accompagné une partie de la journée, a accordé une trêve peu avant le début du concert. Dans le public, on remarquait des capes colorées, mais surtout beaucoup de trentenaires et de quarantenaires: la génération qui a suivi l’ascension de The xx depuis ses débuts.

Peu de visages plus jeunes en revanche, signe d’une soirée qui a fait office de retrouvailles nostalgiques pour ceux qui ont grandi avec le son mélancolique et minimaliste du trio londonien.

La scène, de taille modeste et caractérisée par une structure couleur cuivre, s’intégrait discrètement dans l’espace. Peu après 21h30, les lumières blanches sur fond bleu se sont éteintes, un nuage de fumée a enveloppé la scène et les premiers accords de guitare de 'Crystalised' ont officiellement donné le coup d’envoi du concert. Romy et Oliver Sim, face à face, ont entremêlé leurs voix comme si le temps n’avait jamais passé. Dans le final, le morceau s’est ouvert sur les beats de Jamie xx, annonçant l’évolution sonore de la soirée.

Entre calme et rythmes

Les lumières stroboscopiques et les projecteurs braqués vers le ciel ont accompagné 'Islands'. 'Danke schön', a dit Oliver Sim sous les applaudissements. 'C’est tellement beau, merci d’être là. Ça compte énormément pour nous!'

Pour 'Angels', les projecteurs se sont braqués sur Romy, accompagnée par Jamie xx à la batterie. Peu après, des faisceaux de lumière rose ont traversé le ciel au-dessus du musée pendant 'Shelter'. La guitare s’est glissée délicatement entre les percussions, tandis que la voix de Romy montait jusqu’à son apogée, accueillie avec enthousiasme par le public. À la fin du morceau, les membres du groupe ont, eux aussi, applaudi.

'Infinity', accompagné d’un éclairage progressif, a été l'un des moments les plus intenses du concert. 'Ce retour sur scène après tant de temps a été nostalgique et émouvant. Nous ne tenons pas pour acquis le fait que vous soyez encore là', a avoué Oliver Sim, visiblement ému.

'VCR' a ramené l’ambiance à une dimension plus intimiste. Sur le fond rouge, les jeux de lumière rappelaient un rideau de théâtre tandis que le public écoutait dans un silence presque absolu.

Carrières solo

La deuxième partie du concert a également laissé place aux parcours en solo des membres du groupe. Romy a interprété 'Enjoy Your Life', abandonnant momentanément sa guitare pour chanter et danser sur scène. S’en est suivi un intermède mené par Jamie xx, avec des sonorités électroniques et techno qui ont transformé pendant quelques minutes la cour du musée en piste de danse à ciel ouvert. De très fins faisceaux de lumière bleue descendaient du haut tandis qu’Oliver présentait 'On Hold'.

Les synthétiseurs ont ensuite pris le dessus sur 'I Dare You', accompagnés de lumières roses et bleues. Dans les moments les plus intimes, on sentait le respect d'un public craignant de rompre cet équilibre fragile qui caractérise depuis toujours la musique de The xx. En revanche, lorsque le rythme s’accélérait, la cour s’emplissait de chœurs et d’applaudissements. 'We love you', s’est exclamée Romy, émue.

Pour le final, le groupe a choisi 'Intro', une décision symbolique qui semblait vouloir marquer le début d’un nouveau chapitre. À l’écran, des éclairs de lumière blanche clignotaient, rythmés par les célèbres battements du morceau. Amis d'enfance, Romy et Oliver se sont retrouvés côte à côte pour interpréter une fois de plus ces notes désormais reconnaissables entre toutes. À la fin, après avoir joué un peu moins d’une heure et quart, ils se sont embrassés. Rejoints par Jamie xx à l’avant de la scène, ils ont salué le public sous les applaudissements et les ovations.

Ce mercredi soir, c'est reparti. Même lieu, même heure, même groupe. Mais, comme c'est souvent le cas avec The xx, chaque concert offre quelque chose d'unique.

Le festival ZKB Unique Moments, qui en est à sa septième édition, s'est ouvert le 1er juin avec un autre Britannique, Benjamin Clementine; jeudi, ce sera au tour du chanteur pop allemand Clueso, tandis que le jeune DJ allemand Ben Böhmer clôturera cette édition vendredi.

/ATS