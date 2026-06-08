Théâtre de Vidy: une saison 2026/27 sous le signe de la curiosité

Le Théâtre Vidy-Lausanne a dévoilé lundi la première partie de sa nouvelle saison, de septembre ...
Théâtre de Vidy: une saison 2026/27 sous le signe de la curiosité

Théâtre de Vidy: une saison 2026/27 sous le signe de la curiosité

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le Théâtre Vidy-Lausanne a dévoilé lundi la première partie de sa nouvelle saison, de septembre 2026 à février 2027. Au menu, une cinquantaine de spectacles pour 270 représentations, dont deux tiers de créations.

'En Sicile', la nouvelle création de l'actrice, metteuse en scène et réalisatrice Jeanne Balibar, sur un texte de Juliette Blamont, constituera 'l'événement de la saison', s'est réjoui le directeur du Théâtre, Vincent Baudrillier devant la presse réunie à Lausanne. 'Je connais peu d'artistes aussi libres et engagés politiquement que Jeanne Balibar', a-t-il salué.

Il s'agira de la deuxième création de la Française à Vidy, après 'Les Historiennes' en 2022. Le théâtre au bord de l'eau se félicite d'ailleurs que deux tiers des productions de la nouvelle saison soient des créations ou des spectacles pré-achetés. 'Vidy est un lieu de fabrique et d'accompagnement du processus de création', s'est félicité Vincent Baudriller. 'La prise de risque constitue l'ADN du théâtre', a-t-il ajouté.

/ATS
 

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