Tirs dans un centre de la police de l'immigration: des blessés

Plusieurs personnes ont été blessées mercredi lors de tirs dans un centre de rétention de la ...
Photo: KEYSTONE/FR171427 AP/STEPHEN SPILLMAN

Plusieurs personnes ont été blessées mercredi lors de tirs dans un centre de rétention de la police fédérale de l'immigration (ICE) à Dallas, au Texas, a annoncé la ministre de la Sécurité intérieure américaine Kristi Noem. Le tireur s'est suicidé.

'Les détails sont toujours imprécis mais nous pouvons confirmer qu'il y a eu plusieurs personnes blessées et tuées. Le tireur s'est suicidé par balle', a-t-elle écrit sur X, ajoutant que le mobile restait inconnu.

L'auteur pourrait être un tireur isolé, a déclaré le directeur intérimaire de la police de l'immigration, Todd Lyons. 'Des informations préliminaires indiquent qu'il s'agit d'un sniper', a-t-il déclaré sur CNN. 'Trois individus ont été touchés. Nous ne savons pas leur état. Ils ont été emmenés à l'hôpital.'

Le tireur, un homme blanc, était installé sur un toit avec un fusil, ont indiqué des sources policières à la chaîne locale Fox4, précisant qu'il s'est donné la mort à l'arrivée des agents de police.

/ATS
 

