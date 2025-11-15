Tom Cruise reçoit un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière

Souvent nommé et jamais récompensé, l'acteur américain Tom Cruise, a reçu dimanche soir un Oscar d'honneur, la première statuette dorée de sa riche carrière, devant le gratin d'Hollywood lors de la cérémonie des Governors Awards.

Au son de la célèbre bande originale de 'Mission Impossible', saga emblématique de la carrière de l'acteur âgé de 63 ans, le comédien est monté sur la scène du Dolby Theatre de Hollywood sous les applaudissements chaleureux de ses pairs, dont Colin Farrell et Emilio Estévez avec qui il a partagé l'écran, ainsi que du légendaire Steven Spielberg, qui l'a dirigé dans 'Minority Report' et 'La Guerre des mondes'.

Malgré quatre nominations aux Oscars - en tant qu'acteur pour 'Né un 4 juillet', 'Jerry Maguire' et 'Magnolia', et en tant que producteur pour 'Top Gun: Maverick' -, il n'avait jusqu'ici jamais été récompensé.

'Cela m'a ouvert les yeux'

Visiblement ému, l'acteur a pris le micro pour exprimer sa gratitude. 'Mon amour pour le cinéma a commencé très jeune', a déclaré la star, décrivant le grand écran comme le lieu qui lui a 'donné faim d'aventure, de connaissance, de compréhension de l'humanité, de création de personnages, de narration, de découverte du monde'. 'Cela m'a ouvert les yeux', a-t-il ajouté.

Le comédien est largement vu comme une des dernières grandes stars de cinéma, capable de remplir les salles sur son seul nom.

Fana de cascades

Après la pandémie, ce fana de cascades a même été vu comme le sauveur d'Hollywood, grâce au succès de 'Top Gun: Maverick', pour lequel il a renfilé son costume de pilote de chasse.

Les Oscars d'honneur, décernés chaque année par l'Académie des arts et sciences cinématographiques, saluent les légendes du cinéma pour leur carrière et leurs contributions à l'industrie cinématographique.

Au cours de la soirée, l'Académie a également remis des Oscars d'honneur à l'actrice Debbie Allen ('Fame'), au chef décorateur Wynn Thomas, et à la chanteuse country Dolly Parton, honorée pour son engagement humanitaire.

La légende de la musique country, 79 ans, absente pour raisons de santé, a remercié l'Académie via une vidéo. 'Nous n'avions pas grand chose à partager, mais mes parents m'ont appris que plus on donne, plus on reçoit de bénédictions', a dit la star qui soutient l'éducation et d'autres causes sociales via sa fondation baptisée 'Dollywood'.

La chanteuse américaine a récemment annulé six concerts qu'elle devait donner en décembre à Las Vegas pour raisons de santé, en les reportant à septembre 2026.

