Toronto: deux morts et 5 blessés dans une fusillade

Deux personnes sont mortes et plusieurs autres ont été blessées lors d'une fusillade samedi à Toronto, au Canada, dans un festival de salsa, a annoncé la police de la ville. Le suspect est en fuite.

Au moins 'six personnes ont été localisées avec des blessures par balles', a indiqué la police. Parmi elles, 'deux ont été déclarées mortes'.

La police, qui n'a pas donné de détails sur l'état de gravité dans lequel se trouvent les personnes blessées, a indiqué 'avoir sécurisé la zone'. 'Une large présence policière est sur place alors que les officiers poursuivent leur enquête', a-t-elle encore dit.

Tueries pas fréquentes

Selon un correspondant de l'AFP sur place, cette fusillade a eu lieu dans un festival de salsa se tenant dans la rue St. Clair. Les images prises par ce correspondant montrent de nombreuses voitures de police, gyrophares allumés, sécurisant la zone.

Cette fusillade intervient après une autre à Montréal à la fin juin, lors de laquelle deux personnes, un habitant et un policier, avaient été tuées avant que l'assaillant ne soit abattu par les forces de l'ordre.

En février, une tuerie dans l'ouest avait provoqué une onde de choc dans le pays, voisin des Etats-Unis mais peu habitué à ce type d'attaques. Une jeune femme transgenre originaire de la petite ville de Tumbler Ridge avait tué sa mère et son demi-frère avant de se rendre dans son ancien collège et d'y abattre cinq enfants de 12 et 13 ans et une éducatrice de 39 ans.

/ATS