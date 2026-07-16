TotalEnergies: le conflit au Moyen-Orient pèse sur la production

Le géant pétrolier français TotalEnergies a indiqué jeudi que le conflit en cours au Moyen-Orient avait affecté sa production à hauteur de 210'000 barils équivalent pétrole par jour en moyenne au deuxième trimestre, soit un impact inférieur à ses prévisions.

TotalEnergies, qui publiera ses résultats semestriels le 23 juillet, anticipait un impact de l'ordre de 360'000 barils équivalent pétrole par jour (bep/j) en moyenne.

Mais il a enregistré une 'montée en puissance au fil du trimestre de la production offshore aux Emirats Arabes Unis', ainsi que 'le redémarrage de la production dans les autres pays de la région au cours du moins de juin'.

La production d'hydrocarbures du deuxième trimestre 2026 est attendue proche de 2,4 Mbep/j.

Néanmoins, une partie 'significative' mais non spécifiée de cette production 'n'a pas pu faire l'objet d'enlèvements au cours du trimestre', explique le géant des hydrocarbures, qui l'a comptabilisée dans ses comptes 'à la valeur du brut de fin juin', c'est-à-dire à moins de 70 dollars le baril.

Cela devrait peser sur les résultats de sa branche exploration-production, où il réalise l'essentiel de sa rentabilité et dans laquelle il anticipe quand même un flux de trésorerie 'en hausse de l'ordre de 1 milliard de dollars par rapport au premier trimestre'.

Malgré cet impact, les résultats de cette branche sont attendus 'en croissance', explique l'entreprise jeudi.

Vers 13H40 heure de Paris, le titre TotalEnergies perdait 2,73% à 68,71 euros, dans un marché en baisse de 0,95%.

Les analystes de RBC Capital Markets ont expliqué que certains indicateurs clés communiqués jeudi par TotalEnergies étaient en deçà de leurs attentes.

'Le seul point positif est la production, où il semble que TotalEnergies a réussi à produire davantage aux Emirats arabes unis que ce que nous attendions', ont-ils commenté dans une note.

TotalEnergies dit en outre prévoir des résultats 'en forte hausse' pour son activité aval par rapport au premier trimestre, en raison de meilleurs marges des activités de raffinage - transformation du pétrole en carburant par exemple - ou de la pétrochimie.

Les activités de négoce pétrolier sont 'attendues au même fort niveau qu'au premier trimestre'.

En revanche, flux de trésorerie et résultats de sa branche de gaz liquéfié (GNL) 'Integrated LNG' sont attendus en 'baisse significative', en raison d'une 'contreperformance des activités de négoce de gaz'.

L'entreprise avait réalisé un bénéfice net en très forte augmentation au premier trimestre, porté par 'la hausse des prix' du pétrole et du gaz ainsi que par ses activités de négoce. Le bénéfice net trimestriel du groupe avait atteint 5,8 milliards de dollars (4,96 milliards d'euros au cours de fin avril), en hausse de 51% sur un an.

Sa production de gaz et de pétrole, en hausse de 4% au premier trimestre, lui avait permis de compenser ses pertes dans la région du Golfe, équivalentes à 15% de son activité pétrogazière mondiale.

/ATS