Toujours plus de personnes renoncent à la viande en Suisse

Le nombre de personnes qui se sont détournées de la consommation de viande n'a jamais été aussi élevé, affirme l'association Swissveg, qui promeut l'alimentation végétale. Selon elle, il a augmenté d'environ 40% ces cinq dernières années.

Le phénomène est surtout féminin: en 2024, seuls 2,9% des hommes se déclarent végétariens, contre 6,3% des femmes. Le pourcentage de véganes, ou végétaliens, est de 0,5% chez les hommes et de 0,9% chez les femmes, précise jeudi Swissveg, qui s'appuie sur une enquête représentative annuelle effectuée auprès de plus de 30'000 personnes.

Le nombre d'hommes véganes a toutefois considérablement augmenté, tandis que le nombre de femmes véganes est resté relativement stable ces dernières années, relève Swissveg. En général, une personne sur 19 en Suisse ne mange plus de viande, se réjouit l'association à la veille de la Journée mondiale du véganisme.

Jeunes plus nombreux

Plus une personne est jeune, plus il est probable qu'elle évite de consommer des produits d'origine animale, détaille Swissveg. Ainsi en 2024, 8,4% des personnes âgées de 14 à 34 ans sont végétariennes. Dans la tranche d'âge des 55 ans et plus, ce chiffre chute à 2,1%. La part de personnes véganes dans ces deux groupes s'élève respectivement à 1,3 et 0,2%.

La plupart des personnes végétariennes et véganes sont des jeunes femmes: dans la tranche d'âge de 14 à 34 ans, une femme sur sept est végétarienne. En outre, 1,8% des jeunes femmes sont véganes.

Niveau de formation supérieur

L'enquête de 2024 a également confirmé que les personnes végétariennes et véganes ont un niveau de formation supérieur à la moyenne. En effet, si 39,1% de la population suisse a suivi des études supérieures, ce taux passe à 54,8% chez les personnes végétariennes et à 54,4% chez les véganes.

Pour la toute première fois, plus de la moitié de la population (51,5%) indique consommer des alternatives à la viande. Les personnes végétariennes sont celles qui consomment le plus de substituts de viande (87,9%).

Alternatives au lait

Plus d'un tiers de la population suisse achète des alternatives au lait (36,1%). Pour ce qui est des alternatives au yaourt et au fromage blanc, le cercle de consommateurs n'est que légèrement plus restreint (29,7%).

En revanche, seules 16,9% des personnes interrogées achètent des alternatives végétales au fromage. Toutes ces valeurs affichent une tendance à la hausse.

/ATS