Tour du fantastique à Neuchâtel: John Howe va attirer le public

La Tour du fantastique, qui ouvre ses portes jeudi à Neuchâel, va consacrer sa première exposition ...
Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

La Tour du fantastique, qui ouvre ses portes jeudi à Neuchâtel, va consacrer sa première exposition à John Howe, illustrateur de l'oeuvre de Tolkien. Cet espace, logé dans une ancienne tour médiévale et d'anciennes prisons, devrait attirer 50'000 visiteurs par an.

L’artiste John Howe, reconnu dans le monde entier et établi à Neuchâtel, est l'un des membres fondateurs de ce lieu. C’est à son oeuvre que sera consacrée l’exposition inaugurale de la Tour du Fantastique, 'Voyage dans les Mondes de John Howe'.

L'exposition présentera, sur une superficie de plus de 600 m2, plus de 250 dessins et peintures de l’artiste sur quatre étages entiers de la Tour. Elle évoquera par ailleurs l’influence du voyage en Suisse de J.R.R. Tolkien dans la description des paysages du 'Seigneur des anneaux'.

John Howe va travailler sur place deux jours par semaine. La rénovation de cet espace culturel a coûté 5 millions de francs. Les coûts d'exploitation devraient s'élever à 1,9 million par an.

/ATS
 

