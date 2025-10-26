Toutes les communes d'accord de reprendre la Weisse Arena (GR)

Dimanche, Flims (GR) a approuvé à son tour la reprise de l'infrastructure touristique du domaine ...
Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Dimanche, Flims (GR) a approuvé à son tour la reprise de l'infrastructure touristique du domaine skiable Weisse Arena, dans les Grisons. C'était la dernière des trois communes à se prononcer.

Selon le résultat, 85,5% des votants ont dit oui à l'achat. La participation s'est élevée à 67,7%, a indiqué la commune. La société Finanz Infra AG, détenue par la commune, peut désormais reprendre les remontées mécaniques, les téléskis, les bâtiments et les réseaux de conduites de la Weisse Arena Bergbahnen.

Laax et Falera avaient déjà approuvé la reprise. La Weisse Arena souhaite céder ses installations aux pouvoirs publics pour 94,5 millions de francs. Flims, Laax et Falera doivent cofinancer la reprise à hauteur de 50 millions au total. Flims et Laax contribueront chacune à hauteur de 20 millions de francs. Falera apportera 10 millions de francs.

/ATS
 

