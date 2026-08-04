Toyota relève ses prévisions de bénéfices pour 2026-2027

Toyota a annoncé mardi un bond plus fort qu'attendu de son bénéfice net en avril-juin et relevé ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de son exercice 2026-2027, aidé par l'affaiblissement du yen et malgré un environnement toujours difficile.

Le constructeur japonais, numéro un mondial du secteur, a dégagé au premier trimestre de son exercice décalé (avril-juin) un bénéfice net de 1480 milliards de yens (7,64 milliards de francs), en hausse de 76% sur un an et très au-delà des attentes des analystes sondés par Bloomberg.

Dans le même temps, son chiffre d'affaires a progressé de 10,4%, à 13'525 milliards de yens.

Le groupe a enregistré le cinquième trimestre consécutif de recul de son bénéfice d'exploitation (en repli de 8,8% sur un an).

Pour autant, 'malgré l'impact de la situation au Moyen-Orient, les résultats ont été maintenus relativement stables grâce aux effets de change' positifs, 'aux réductions de coûts, à l'accroissement des profits sur la chaîne de valeur et à la hausse des ventes de véhicules hybrides électriques (HEV) très compétitifs', a expliqué Toyota.

Le yen a continué à s'affaiblir ces derniers mois, glissant récemment à son plus bas niveau depuis quatre décennies face au dollar, de quoi doper les ventes de Toyota à l'exportation.

Cependant, les ventes totales du groupe en volume de véhicules ont baissé de 2,8% sur un an au premier semestre calendaire 2026 (janvier-juin), plombées notamment par un plongeon de 17,1% de ses ventes en Chine, marché crucial où il affronte la concurrence acérée des constructeurs automobiles locaux.

Par ailleurs, le conflit au Moyen-Orient, qui a plombé ses ventes dans la région et déstabilisé certaines chaînes d'approvisionnement, assombrit toujours la conjoncture.

Pour autant, Toyota a fortement revu en hausse ses prévisions. Le groupe anticipe désormais pour l'exercice 2026-2027 entamé en avril un bénéfice net de 3250 milliards de yens), en baisse de 15,5% sur un an, mais supérieur aux 3000 milliards attendus jusqu'ici.

Il anticipe aussi un bénéfice d'exploitation de 3400 milliards de yens (-9,7% sur un an), prévision là aussi relevée, ainsi qu'un chiffre d'affaires de 54'000 milliards de yens (en hausse de 6,5% sur un an), chiffre légèrement abaissé.

'Outre la révision de nos hypothèses de change, nous avons enregistré des progrès constants dans nos activités commerciales, notamment grâce à la mise en place d'itinéraires logistiques alternatifs vers le Moyen-Orient et à une rentabilité accrue tout au long de la chaîne de valeur', a fait valoir Takanori Azuma, un responsable financier du groupe.

Le constructeur nippon a dit par ailleurs qu'il évaluait l'impact du séisme survenu dans le sud-ouest du Japon fin juillet, qui a affecté la production dans des usines du groupe. 'L'impact de ce séisme n'a pas été pris en compte dans les prévisions de résultats', a précisé le responsable.

/ATS