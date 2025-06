Trafic d'êtres humains: une organisation démantelée en Suisse

Une organisation criminelle de trafic d'êtres humains opérant en Suisse a été démantelée, annonce mardi Eurojust, l'office européen de coopération judiciaire. Au total, 17 personnes ont été arrêtées en Roumanie et en Suisse.

Le groupe criminel visait des jeunes femmes issues de communautés défavorisées en Roumanie. Les trafiquants abordaient les victimes sur les réseaux sociaux, les attirant avec de fausses promesses romantiques ou leur proposant de faire du travail du sexe à l'étranger, à des conditions avantageuses, explique Eurojust.

Une fois l'offre acceptée, les victimes étaient emmenées à l'étranger pour être exploitées sexuellement. Les femmes devaient travailler en continu, dans des conditions dégradantes et peu sûres. Même les femmes enceintes étaient forcées de travailler sans se reposer. Elles étaient en outre étroitement surveillées.

L'enquête a permis de mettre au jour un réseau à large échelle opérant à travers l'Europe pendant sept ans. En 2022, ses membres se sont établis en Suisse où ils ont poursuivi leurs activités dans plusieurs villes suisses germanophones, en particulier Zurich.

Quatre arrestations en Suisse

Une action commune pour démanteler le groupe criminel a eu lieu ce mardi, menée par la Roumanie et la Suisse, sous la coordination d'Eurojust et Europol. Treize personnes ont été arrêtées en Roumanie et quatre en Suisse. Les victimes ont été mises en sécurité et ont bénéficié du soutien d'un service spécialisé dans le trafic d'êtres humains.

Les membres de l'organisation en Suisse ont été visés mais aussi des individus en Roumanie qui ont fourni un support logistique et blanchi les produits des activités criminelles.

/ATS