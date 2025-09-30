Transition énergétique: les villes romandes exigent du soutien

Hébergeant plus de la moitié de la population suisse et subissant directement les conséquences du réchauffement climatique, les villes helvétiques s'estiment aux avant-postes de la transition énergétique. Elles exigent plus de soutien aux niveaux cantonal et fédéral.

'Nos villes font beaucoup et souhaitent atteindre les objectifs qu'elles se sont fixés. Mais pour réussir ce virage climatique décisif, nous avons besoin d'un cadre clair, de moyens accrus et d'une véritable liberté d'innover', ont plaidé mardi les villes de Neuchâtel, Fribourg, Yverdon-les-Bains, Renens, Nyon, Vevey et Lausanne, réunies mardi devant la presse dans la capitale vaudoise.

Tour à tour, les représentantes et représentants des différentes localités romandes ont exposé les divers défis législatifs, financiers, techniques ou encore sociaux, rencontrés dans le cadre de la transition énergétique. Ils ont également demandé le maintien de plusieurs programmes fédéraux que la Confédération prévoit de sacrifier sur l'autel des coupes budgétaires.

/ATS