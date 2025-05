Trenitalia veut relier l'Italie et l'Allemagne à grande vitesse

La compagnie italienne Trenitalia, qui fait partie du groupe public Ferrovie dello Stato (FS), entend créer d'ici 2026 une ligne de train à grande vitesse de Rome à Munich, en passant par l'Autriche, a-t-elle annoncé mercredi.

Depuis Rome, il faudra huit heures et demie pour rejoindre Munich, en passant par Innsbruck, en Autriche, a promis Trenitalia.

La Frecciarossa, l'équivalent du TGV de la SNCF, passera également par Florence et Bologne. Une deuxième ligne sera également créée permettant de relier Milan à Munich en six heures et demie. Dans un second temps, d'ici 2028, ces lignes, en partenariat avec les opérateurs allemand Deutsche Bahn (DB) et autrichien ÖBB, seront étendues à Berlin et Naples.

'Relier l'Italie aux principales villes européennes par train est l'un des objectifs stratégiques du groupe FS', a déclaré Gianpiero Strisciuglio, directeur général de Trenitalia, cité dans un communiqué. 'La Frecciarossa' a 'l'ambition de devenir le train des Européens et pas seulement des Italiens', a-t-il ajouté.

L'achèvement du tunnel de base du Brenner entre l'Autriche et l'Italie, prévue aux dernières nouvelles pour 2032, pourrait encore réduire le temps de trajet d'une heure, espère Trenitalia. L'excavation du tunnel côté italien a été achevée fin mai. Trenitalia est déjà présent avec des trains à grande vitesse en France, la ligne Paris-Milan concurrençant directement la SNCF, en particulier sur la portion entre Paris et Lyon, la ligne la plus prisée des usagers du TGV.

La compagnie est également présente en Espagne, notamment avec la co-entreprise Iryo, principal opérateur de trains à grande vitesse dans le pays. Trenitalia souhaite par ailleurs concurrencer d'ici 2029 l'Eurostar sur le Paris-Londres, avait indiqué la compagnie début avril, après que le régulateur ferroviaire britannique a évoqué la possibilité d'ouvrir le centre de maintenance des trains en Angleterre à des opérateurs concurrents.

/ATS