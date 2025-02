Très bon début de saison hivernale pour les remontées mécaniques

Grâce aux chutes de neige abondantes, les remontées mécaniques suisses tirent un premier bilan très positif en ce début de saison hivernale. Elles ont enregistré une hausse de 22% de la clientèle par rapport à la moyenne sur 5 ans.

Les domaines skiables de basse altitude qui comptent de nombreuses petites et moyennes stations ont également bien profité des bonnes conditions. Les Alpes vaudoises et fribourgeoises ont enregistré 18% de fréquentation en plus par rapport à la même période de l'année précédente. La Suisse centrale 22%, le Tessin et la Suisse orientale 15%, indiquent mercredi les Remontées Mécaniques Suisses dans un communiqué.

L’Oberland bernois fait également partie des gagnants à deux chiffres avec un taux de croissance de 12%. L’évolution des régions situées plus en altitude a été plus faible: +6% en Valais et +1% dans les Grisons.

Confiants pour la 2e moitié de saison

'Les domaines skiables des Préalpes ont prouvé qu'ils pouvaient aménager les meilleures pistes avec peu de neige', relève Berno Stoffel, directeur des Remontées Mécaniques Suisses (RMS). Ils apportent ainsi une contribution importante à la promotion des sports de neige.

La branche envisage avec confiance la deuxième moitié de la saison. Les conditions sont excellentes dans toutes les régions de Suisse et permettent à la branche de voir venir les semaines les plus importantes de l'hiver.

RMS est l’association de la branche des remontées mécaniques suisses avec environ 350 entreprises de remontées mécaniques affiliées. L'analyse de ce premier bilan porte sur un échantillon de plus de 120 entreprises dans toute la Suisse qui réalise plus de 90% du chiffre d’affaires des remontées mécaniques en Suisse.

